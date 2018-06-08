شاهد لقطات مختارة من أحداث الأسبوع

نختار لكم لقطات متنوعة من أحداث الأسبوع حول العالم، ابتداءً من هولندا حيث قام رئيس الوزراء بتنظيف الأرض بعد أن سقط منه كوب القهوة، مروراً بإسبانيا ومشاهد من عيد "كولاتشو" وهو أحد المهرجانات الشعبية التي تمثل انتصار الخير على الشر،وبعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث تجمع آلاف الفرنسيون بلباس أبيض ضمن الدورية السنوية الثلاثين للطعام الدولي "عشاء بلباس أبيض" ، لننتقل بعدها إلى الصين وتجربة ألعاب الفيديو بأجواء واقعية، والختام مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقطت إحدى المشجعات كرة البيسبول في كأس البيرة ثم شربته.