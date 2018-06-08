قائمة الرياضيين المئة الأكثر أجراً في العالم ولا وجود لامرأة واحدة

لا يوجد لاعبات في مختلف أنواع الرياضة على قائمة الرياضيين الأكثر أجراً في العالم؟ العام الماضي استطاعت اللاعبة سيرينا ويليامز شق طريقها الوعر للترتيب في قائمة الرياضيين الأغنى في العالم والتي تقدمها كل عام مجلة فوربس، ولكنها لم تستطع المحافظة على ترتيبها في القائمة، فاللاعبة الأشهر لكرة المضرب صارت العام الماضي أما، الأمر الذي أخر حفاظها على المراتب الأولى الرياضية لفترة ولوكانت وجيزة، إلا أنها فقدت ترتيبها في القائمة الأشهر في العالم.