لا يوجد لاعبات في مختلف أنواع الرياضة على قائمة الرياضيين الأكثر أجراً في العالم؟ العام الماضي استطاعت اللاعبة سيرينا ويليامز شق طريقها الوعر للترتيب في قائمة الرياضيين الأغنى في العالم والتي تقدمها كل عام مجلة فوربس، ولكنها لم تستطع المحافظة على ترتيبها في القائمة، فاللاعبة الأشهر لكرة المضرب صارت العام الماضي أما، الأمر الذي أخر حفاظها على المراتب الأولى الرياضية لفترة ولوكانت وجيزة، إلا أنها فقدت ترتيبها في القائمة الأشهر في العالم.
قائمة الرياضيين المئة الأكثر أجراً في العالم ولا وجود لامرأة واحدة
قائمة الرياضيين المئة الأكثر أجراً في العالم ولا وجود لامرأة واحدة
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للمرة الأولى منذ العام 2010، تختفي أسماء الرياضيات من قائمة الرياضيين صاحبي الأجر الأعلى في العالم، وتعمل قائمة فوربس على حساب الأجوروالمكافآت ورسوم الدعاية المدفوعة لكل لاعبي العالم في جميع الرياضات.
هذا العام تصدر الملاكم فلويد مايويذر بأجر يتجاوز الـ285 مليون دولار، ويليه لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بأجر يصل إلى 111 مليون دولار، ثم عملاق المستديرة كريستيانو رونالدو براتب يصل إلى 108 مليون دولار.
ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين موضوعا ساخنا للنقاش في السنوات الأخيرة.