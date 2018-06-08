حسن نصر الله يؤكد أن بقاء حزب الله في سوريا خاضع لإرادة الأسد

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة إن حزب الله المدعوم من إيران سيبقى في سوريا ما دام يريد الرئيس بشار الأسد بقاءه في تحد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجبار طهران وحلفائها على الانسحاب من البلاد.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم القدس العالمي "أريد ان أقول لكم لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لا يستطيع أن يخرجنا من سوريا.. لو اجتمع العالم كله.. هناك حالة وحيدة فقط أن تأتي القيادة السورية وتقول لنا ياشباب الله يعطيكم العافية ممنونين شاكرين .. كفى الله المؤمنين القتال انحسمت احملوا وامشوا".