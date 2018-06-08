مرض "الزهري" ارتفع في إنكلترا بنسبة 148%....ومؤشرات على زيادة المرض عالمياً

لطالما حذر الأطباء والمنظمات الصحية من مخاطر ممارسة علاقة جنسية غير آمنة، حيث يزيد ذلك من احتمال الإصابة بإحدى الأمراض المنقولة جنسياً والتي تختلف خطورتها من مرض لآخر.
تقول الإحصائيات الأخيرة لمؤسسة الصحة العامة البريطانية إن مرض الزهري "السفلس" ومرض السيلان ارتفعا بنسبة ملحوظة عن الأعوام الماضية حول العالم، وفي إنكلترا وحدها ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الزهري 20 بالمئة عن السنة الماضية و148 بالمئة عن العام 2008.
وبينما يشدد الخبراء الصحيون على ضرورة ممارسة علاقة جنسية محمية، ارتفعت نسبة مرض الكلاميديا وظهرت أنواع جديدة من السيلان المقاوم للأدوية الشائعة، وبحسب التقارير الأخيرة حالات مرض الزهري وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1949
وكان الزهري يعتبر من أمراض الماضي كالجدري وشلل الأطفال، لكنه عادة بقوة في السنوات الأخيرة وارتفع معدل الإصابة به حول العالم، ففي الولايات المتحدة كان هنالك أكثر من عشرين ألف حالة في العام 2014 بحسب تقرير لمركز مكافحة الأمراض. وفي الهند ارتفع معدل الإصابة بنسبة 70 بالمئة في العام 2016.
اقرأ أيضاً:
جهاز للهواتف الذكية يكشف مرض نقص المناعة والزهري
وتشير التقارير إلى أن الأمراض المنقولة جنسياً ازدادت في آخر عشر سنوات، ففي أستراليا مثلاً ارتفع معدل الإصابة بمرض الزهري بنسبة 107 بالمئة بين عامي 2011 و2016.
يقول الأخصائي في الأمراض المنقولة جنسياً غويندا هيوز : " الأمراض المنقولة جنسياً لها نتائج خطيرة على الصحة للشخص وعلى شركائه الجنسيين الحاليين والمستقبليين".
ونصح هيوز بضرورة استخدام الواقيات أثناء الممارسة الجنسية خاصة مع الشركاء الجنسيين الجدد، وأكد على ضرورة إجراء فحوصات دورية من أجل تشخص مبكر لأي عدوى محتملة.
للمزيد على يورونيوز:
لقاح وعقارات جديدة تنعش أبحاث محاربة الإيدز
جدل حاد في فرنسا بشأن سن الدخول بالتراضي في علاقة جنسية