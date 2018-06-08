علامة تجارية فاخرة للأحذية الرياضية في باريس يطلقها لاجئ سوري

عندما فر دانيال عيسى من بلده سوريا في عام 2014، كان يواجه مستقبلا غامضا كلاجئ في فرنسا حيث لم يكن يعرف سوى القليل من الناس والنزر اليسير من اللغة لكنه الآن يبيع علامته التجارية الخاصة من الأحذية الرياضية الفاخرة لأثرياء باريس وهوليوود.

كان الشاب البالغ من العمر 30 عاما قد درس الموضة في دمشق غير أنه تخلى عن أمله في أن يكون له عمله الخاص في وطنه ولاذ بالفرار من الحرب ليستقر به المقام في ليل قرب الحدود البلجيكية.