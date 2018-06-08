يتجه الدولار لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له في 11 أسبوعاً بينما ارتفعت العملات التي تعتبر ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري يوم الجمعة مع تحول الأسواق إلى وضع الترقب والانتظار قبيل أسبوع حافل بالأحداث.
الدولار الأمريكي يواجه أكبر انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أشهر
الدولار الأمريكي يواجه أكبر انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أشهر
وعمد المستثمرون إلى تقليص الرهانات عالية المخاطر بعد مكاسب لثلاثة أسابيع في الأسهم والأصول عالية العائد وذلك قبيل اجتماع مجموعة السبع المقرر في كيبيك في وقت لاحق يوم الجمعة والذي من المتوقع أن تشوبه التوترات.
وتنطوي زيادة الفائدة الأمريكية المتوقعة الأسبوع القادم واجتماع البنك المركزي الأوروبي والتصويت على مشروع قانون بخصوص الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على مخاطر لمتداولي العملات التي قد ينحرف بعضها عن نطاقات تداوله في الفترة الأخيرة.
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وقال كونستانتين بولتس مدير الصندوق لدى بورتفوليو كونسبت الألمانية الخاصة لإدارة الثروات : "مزيج اجتماع مجموعة السبع وأحداث رئيسية أخرى مثل قمة ترامب وكيم الأسبوع القادم يثير قلق المستثمرين أيضا."
وفي حين ارتفع مؤشر الدولار ربعا بالمئة إلى 93.65 فإنه يتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر مارس/ آذار.
واستقر اليورو عند 1.1778 دولار بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1840 دولار خلال الليل.
والعملة الموحدة مرتفعة أكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع وتتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي لها منذ منتصف فبراير/شباط.
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