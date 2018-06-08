الكوكايين..تلك التجارة الرائجة في أوروبا..تعرّف على الأسباب

كشف تقرير أوروبي صدر مؤخرا عن أن حجم سوق المخدرات في دول الاتحاد الأوروبي تعرف تزايدا معتبرا..التقرير الذي أصدره المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان والشرطة الأوروبية أكد على أن الكوكايين الموزّع في أوروبا بلغ درجة من التوفر في الأسواق هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وأضاف التقرير الصادر عن المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان والشرطة الأوروبية "يوروبول" أن أسواق المخدرات تشكل سوقا هي الأكثر ربحية وتثير قلقا معتبرا لأنها تهدد الأمن الأوروبي ".