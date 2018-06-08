شهدت العاصمة العراقية بغداد عروضاً عسكرية أجرتها ميليشيات شيعية مدعومة من إيران إحياءً ليوم القدس، رُفِعت فيها لافتات وصور للمرشد الأعلى السابق للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني والمرشد الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي، وحرق فيها العلم الإسرائيلي.
العراق يحيي "يوم القدس العالمي" بمسيرات حاشدة
العراق يحيي "يوم القدس العالمي" بمسيرات حاشدة
وشارك في هذه الفعاليات قادة عسكريون وشخصيات دبلوماسية، منها السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، الذي أكد على وجوب تأكيد عروبة القدس ونصرة أهلها.
ويعود تقليد إحياء يوم القدس لعام 1979 في إيران، حيث أعلن الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، يوماً للتظاهر دفاعاً عن القدس ومكانتها لدى المسلمين وتأكيداً على رفض الاحتلال الإسرائيلي لها، ومنذ ذلك الحين أصبح تقليداً سوياً تحييه عدد من الدول العربية والإسلامية.