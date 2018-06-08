ترامب يفكر في العفو عن "محمد علي كلاي"!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 8 يونيو / حزيران في البيت الأبيض بأنه يدرس إصدار عفو رئاسي عن ما يقارب 3000 شخص تمت معاملتهم بشكل غير عادل.
ومن بين هؤلاء بطل الملاكمة للوزن الثقيل محمد علي كلاي، وقال ترامب:"لدينا 3000 آلاف اسم، نحن نبحث في حالاتهم، الكثير منهم تمت معاملتهم بشكل غير عادل".
فكلاي والذي توفي في العام 2016 كان قد رفض أن ينضم للجيش الأمريكي في حربه في فيتنام، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، لكنه لم يدخل السجن، لتقفل قضيته في المحاكم، وحول هذا الموضوع قال:"أفكر بشخص كلكم تعرفونه، عانى كثيرا عندما لم يكن مشهورا بعد، لكنه اشتهر فيما بعد، أنا أفكر بالعفو عن محمد علي بشكل جدي".
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تصريح ترامب حول علي لم يكن واضحا، وجعلتهم يفكرون بطبيعة العفو الذي سيمنحه، خاصة وأن إدانة كلاي كانت قد سُحبت من المحاكم.
يذكر أن ترامب منح عفوا للملاكم جاك جونسون الذي أدين بانتهاك القانون لنقله نساء عبر الولايات لأغراض غير أخلاقية وهو ما يجرمه القانون، كما أصدر ترامب