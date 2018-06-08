قالت سيدة كندية تدعى سوزان ألين إن طائرة ركاب أسقطت فوقها حمولة من البراز والكيماويات المُنظِفة أثناء قيادتها لسيارتها بإحدى الطرق القريبة من مطار مدينة كيلونا بإقليم كولومبيا البريطانية بجنوب غرب كندا.
براز من طائرة بسماء كندا أصاب امرأة بوجهها وهي تقود سيارتها
براز من طائرة بسماء كندا أصاب امرأة بوجهها وهي تقود سيارتها
وقالت ألين إنها كانت تقود سيارتها بصحبة ابنها يوم 9 مايو-أيار حين انهالت عليهما حمولة من البراز والكيماويات عبر فتحة سقف السيارة.
وأضافت: "وقع البراز على مقعدي وعلى وجهي وداخل ملابسي. قد كانت الرائحة سيئة لدرجة أن ابني تقيأ في الحال".
وقالت هيئة المواصلات الكندية في بيان إنها تحقق في مزاعم ألين، وخاصة بعد ادعاءات مشابهة من أحد سكان المدينة قال إنه وجد سيارته مغطاة بالبراز يوم 12 مايو-أيار الماضي.
ومن المفترض أن تفرغ الطائرات حمولات دورات المياه بها بأماكن مخصصة بمرافق المطارات، إلا أن هيئة مواصلات كندا قالت إن البراز المعقم بمواد كيماوية على متن الطائرات قد يتسرب من بعضها ويسقط بأماكن وأوقات غير متوقعة.
وتأمل الين أن تحصل على "اعتذار قد يكون لطيفاً" على أقل تقدير من الجهة المسؤولة عن هذا التسريب حال تم اثباته.
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