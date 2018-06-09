السيسي يستقبل بعثة المنتخب المصري قبيل سفرهم إلى روسيا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت 9 يونيو / حزيران أعضاء بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، قبيل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.
السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أشار في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس السيسي تمنى التوفيق والنجاح للمنتخب، مؤكدا على ثقته الكاملة في إدراك البعثة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
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وطالب الرئيس السيسي افراد البعثة بإسعاد الشعب المصري الذي يكن الاحترام والتقدير لمنتخبهم الوطني.
وألمح المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس المصري اطمأن على صحة اللاعب محمد صلاح، حيث أكد الأخير أن حالته الصحية تتحسن بشكل ملحوظ.