قط أصم سيتكهن بنتائج مونديال روسيا

في الوقت الذي يسارع فيه عشاق كرة القدم لدراسة احتمالات فوز كل منتخب في منافسات كأس العالم، يستخدم أشيل "القط الذهني" حاسة القطط للتنبؤ بنتائج اللقاءات.
يعيش أشيل في متحف الإرميتاج بسانت بطرسبورغ في روسيا وهو يخضع في المدة الحالية لجملة من التدريبات الكاملة تقوم بالأساس على دراسة المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا.
ووفقًا لطبيبته البيطرية آنا كوندراتييفا، فإن أشيل مصاب بالصمم وهذا ما يجعله أفضل من باقي القطط في هذه المهمة لأنه "حيادي تماما"، بما أنه لا يسمع تعليقات المشجعين ولهذا فإن أشيل ربما يشعر بقلبه وحاسة القطط الخاصة به".
أشيل سيتنبأ بنتائج المباريات التي ستجري فقط في سانت بطرسبورغ وسيتم الإعلان عن نتائج تنبأته في نفس صباح كل مباراة. خلال عملية تناول الفطور سيتم وضع صحنين متشابهين تماما أمام أشيل ويحتويان على طعام واحد وكل صحن يحمل علم المنتخب المشارك في المقابلة.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
مشجع بولندي يستعد لحضور نهائي كأس العالم للمرة الحادية عشرة
روسيا تكشف النقاب عن كأس العالم الذهبية
دموع وبكاء في وداع المنتخب البرازيلي وكارثة 2014 لا تزال حاضرة
الصحن الذي سيتوجه إليه أشيل ويأكل منه سيعبر عن المنتخب الذي سيفوز باللقاء.
لم يتم اختيار القط الأبيض ذوي العيون الزرقاء بشكل عشوائي. أشيل لديه تاريخ في التنبؤ بمباريات كرة القدم.
في العام الماضي، حدد نتائج مباريات كأس الكونفدرالية في مسقط رأسه. خمّن دون خطأ واحد الفائز في كل لعبة، بما في ذلك اللقاء الذي انتهي بالتعادل.