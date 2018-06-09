زعماء عرب يجتمعون في مكة الأحد لبحث "دعم الأردن"

أعلن بيان للديوان الملكي في السعودية في ساعة مبكرة من صباح السبت أن الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله عاهل الأردن والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي سيجتمعون في مدينة مكة المكرمة يوم الأحد من أجل بحث سبل دعم الأردن الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة.

وقال البيان الملكي إن هذا الاجتماع الرفيع المستوى يهدف إلى إيجاد طريقة لدعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.