صديق كيم المقرب يحضر القمة التاريخية بين الزعيم الكوري وترامب في سنغافورة

أعلن نجم كرة السلة الأمريكى السابق دنيس رودمان على موقعه في شبكة تويتر أنه سيحضر القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي ستعقد في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.
وعبر رودمان عن سعادته الكبيرة بحضور هذا اللقاء التاريخي وقال إنه سيحاول تقديم ما بوسعه من أجل نجاح هذه القمة.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قد نشرت فيما سبق خبر حضور نجم كرة السلة الأمريكى السابق دنيس رودمان القمة الرئاسية في سنغافورة، مضيفة أن رودمان الذى عرف ترامب وكيم لسنوات، سيصل سنغافورة قبل يوم من عقد القمة التاريخية .
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة "يمكن لرودمان أن يلعب دورا ما في المفاوضات". وكان رودمان قد سافر إلى كوريا الشمالية 5 مرات واجتمع مع كيم 3 مرات منذ عام 2013.
هذا وسبق وأن تعرض النجم الأمريكي لانتقادات واسعة بسبب علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي وكذلك زعماء بعض الأنظمة الشيوعية كما أثارت زياراته المتعددة إلى بيونغ يانغ جدلا كبيرا في الولايات المتحدة حيث اعتبر بعض السياسيين والناشطين أنه يستخدم كوقود في آلة الدعاية الكورية الشمالية.
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