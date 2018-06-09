صلاح: "أضحكتني تصريحات راموس .. وأتمنى المشاركة في مبارة الأورغواي"

أصر النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح على ان الإصابة التي تعرض لها من طرف مدافع نادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف كانت متعمدة. وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه صحيفة ماركا الإسبانية عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن مزاعم تعمد الإصابة "أنا لا أعرف. ربما؟".

وبشأن التصريحات التي أدلى بها راموس لوسائل الإعلام الأسبوع الجاري أكد صلاح ان ما قرأه كان مضحكا للغاية بقوله "أضحكتني تصريحات راموس لأنه صرح أنه إتصل بي عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما يرام، وهذا لم يحدث أبدا، ما حدث هو أنه أرسل لي رسالة بالفعل، لكنني لم أخبره أبدا أنني كنت على ما يرام، ربما بإمكانه أن يخبرني أيضا إذا ما كنت مستعدا للمشاركة في كأس العالم"؟

اللاعب المصري ضحك كذلك من تصريحات راموس بشأن الحقنة المسكنة وقال إن اقتراح المدافع الإسباني مضحك جدا.

وتطرق محمد صلاح لإصابته في هذا اللقاء النهائي الهام وقال "إصابتي في نهائي أبطال أوروبا كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية، لقد اعتقدت أن الإصابة ستمنعني من تحقيق حلم المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم".

ونقلت الصحيفة عن صلاح قوله "الآن أشعر أني في حالة أفضل. أنا أتمنى أن يكون بوسعي المشاركة في المباراة الأولى لكن هذا سيعتمد على شعوري يوم المباراة".

وفي هذا الصدد قال صلاح إن "مصر لن تذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة، لدينا فريق رائع ومدرب رائع ونريد التأهل إلى الدور التالي والأداء بشكل مميز. نحن أقوياء كمجموعة ولدينا جميعا نفس الهدف وهو تحقيق الفوز وهذا أهم شيء. ليس لدينا نقطة قوة واحدة لكن أهم شيء أننا نلعب معا كمجموعة".

وتابع "الضغط كان علينا للتأهل لكأس العالم. بكل تأكيد يمكن أن يقول البعض بعد ذلك ‭‭'‬‬حسنا لقد تحقق الهدف‭‭'‬‬ لكن بالنسبة لي الأمر ليس كذلك. نريد أن نكتب التاريخ ونحقق شيئا مختلفا".

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وواصل صلاح "لا يتعلق الأمر بمجرد المشاركة وخوض ثلاث مباريات ثم الخروج وشكرا على ذلك. أنا لا أفكر بهذه الطريقة".

صلاح كشف بالمناسبة عن لاعبه المفضل في إسبانيا، قائلا: "أحب دييغو كوستا، هو لاعب رائع وإنسان جيد أيضا".

وكان اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاما قد تعرض لإصابة في الكتف بعد كرة مشتركة مع المدافع سيرجيو راموس خلال خسارة ليفربول بثلاثة اهداف لهدف أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي لكن اللاعب المصري السريع يأمل في المشاركة في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

وسجل صلاح ركلة الجزاء التي منحت مصر بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990، حيث سيلعب منتخب الفراعنة في الجولة الثانية في دور المجموعات مع روسيا صاحبة الأرض قبل أن تختتم الدور الأول أمام السعودية.