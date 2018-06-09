شيع فلسطينيون في خان يونس ورفح اليوم السبت (9 يونيو حزيران) جثماني اثنين من المحتجين،أحدهما صبي يبلغ من العمر 15 عاما، قتلا برصاص القوات الإسرائيلية إثر اشتباكات أمس الجمعة (8 يونيو حزيران) خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
فلسطينيون يشيعون ضحايا احتجاجات الجمعة في غزة
فلسطينيون يشيعون ضحايا احتجاجات الجمعة في غزة
وقال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين وأصابت مئات آخرين أمس عندما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين عند حدود قطاع غزة.
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وقالت إسرائيل إنها تدافع عن حدودها في مواجهة حشود تلقي الحجارة وتحرق إطارات سيارات في محاولة لعبورها. وأضافت أن ناشطين فلسطينيين اثنين على الأقل أطلقا النار على قواتها في أحد الأماكن بينما قام آخرون بإلقاء قنابل يدوية.
وقال مسعفون إن قتلى الجمعة ثلاثة رجال وصبي. وأضافوا أن 120 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي من بين 620 شخصا أصيبوا أمس.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على حدود غزة منذ بدء الاحتجاجات هناك في 30 مارس آذار إلى 124 من بينهم 60 قُتلوا في يوم واحد الشهر الماضي.
المصدر: رويترز