في شريط مصور تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، أجبر رجل في فرنسا موظفي مركز تجاري كارفور في منطقة شامبورسي بضواحي باريس على سحب تمور اسرائيلية من جناح خاص بشهر رمضان في المحل.
جدل في فرنسا بعد سحب تمور إسرائيلية من جناح "رمضان" في أحد المراكز التجارية
جدل في فرنسا بعد سحب تمور إسرائيلية من جناح "رمضان" في أحد المراكز التجارية
الشريط أحدث جدلا كبيرا في فرنسا بعدما انصاع موظفو المحل لطلب الرجل الذي قال في الشريط المصور"وضع منتجات إسرائيلية في جناح رمضان المخصص للمسلمين هي إهانة صريحة للزبائن المسلمين، اتصلت بالموزع "سان" الذي يبيع أيضًا التمر الإسرائيلي، من فضلكم يمكنكم تسويقه لكن ليس على جناح" رمضان ".
على الشبكات الاجتماعية، أثار الفيديو ردود أفعال عنيفة، حيث احتج الكثير من رواد وسائل التواصل الإجتماعي على قرار المحل لإزالة التمور الإسرائيلي من جناح "رمضان".
من جهته مدير المحل علق عى هذه الواقعة بقوله " بالفعل، لقد تم سحب المادة المعنية من جناح رمضان ولكن ليس من المحل، حيث قام الموظفون بوضعها في رف آخر مخصص للمواد الجافة لا أكثر ولا أقل".
ولم ترغب مجموعة كارفور في توضيح قرار الموظفين بنقل المنتجات الإسرائيلية في الوقت الذي شهدت فيه محلات أخرى في فرنسا حوادث مشابهة لمواد غذائية إسرائيلية تسوق بمصدر مغاير عن مصدرها الأساسي.
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