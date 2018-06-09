مشجع بولندي يستعد لحضور نهائي كأس العالم للمرة الحادية عشرة

يستعد البولندي أندريه بوبوفسكي لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الحادية عشرة وقد اتشح بلوني العلم الوطني الأحمر والأبيض ووضع على رأسه تاجا ذهبيا مزينا بكرات قدم صغيرة.
بوبوفسكي البالغ من العمر 78 عاما على حضور مباريات كأس العالم منذ عام 1978 ولم يتخلف أي مرة حتى في المرات التي لم يتأهل فيها منتخبه الوطني. لكنه لا يشعر بقلق هذه المرة حيث قال "حلمت أننا سنلعب المباراة النهائية ضد روسيا".
وأضاف "سأحضر المباراة الأولى مع السنغال في ملعب سبارتاك. ثم سأطير إلى كازان... ثم إلى فولجوجراد".
يشتهر بوبوفسكي أو بوبو في بلده بلقب "ملك المشجعين البولنديين" وقال إن المشجعين الذين التقى بهم في بطولات سابقة أخبروه أن يتوقع "ترحيبا ملكيا" في كازان.
وشاهد المعماري السابق، الذي يشجع أيضا فريق ليجيا فارسافا في الدوري البولندي، 135 مباراة في كأس العالم منذ سفره إلى الأرجنتين في عام 1978 بتذكرة اشترتها له زوجته. ومع أنه تزوج مرة أخرى بعد ذلك لكن حتى في سن الثامنة والسبعين لم يخفق في الانتهاء من ترتيبات السفر المعقدة لشخصين.
يقول بوبوفسكي الذي جهز ملابسه بالفعل "أرتب مساراتي باستخدام الإنترنت: أولا مكان الهبوط وثانيا الفندق وثالثا كيف أذهب للملعب من الفندق".
وخلال اليوم سيرتدي قميصا يحمل شعار البطولة من الأمام وقائمة بالبطولات التي حضرها من الخلف مع علامة استفهام للبطولة التي تقام في قطر عام 2022. أما بالنسبة للمباريات فسيرتدي معطفا ملائما بلوني العلم البولندي مع النسر الأبيض المميز للعلم على المعطف من الخلف. وسيرتدي على رأسه تاجا ذهبي اللون مزين بشعارات من البطولات التي حضرها ومكتوب عليه عبارة "ملك المشجعين البولنديين".
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المصدر: رويترز.