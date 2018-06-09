مشجع بولندي يستعد لحضور نهائي كأس العالم للمرة الحادية عشرة

يستعد البولندي أندريه بوبوفسكي لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الحادية عشرة وقد اتشح بلوني العلم الوطني الأحمر والأبيض ووضع على رأسه تاجا ذهبيا مزينا بكرات قدم صغيرة.

بوبوفسكي البالغ من العمر 78 عاما على حضور مباريات كأس العالم منذ عام 1978 ولم يتخلف أي مرة حتى في المرات التي لم يتأهل فيها منتخبه الوطني. لكنه لا يشعر بقلق هذه المرة حيث قال "حلمت أننا سنلعب المباراة النهائية ضد روسيا".