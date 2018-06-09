ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه يأمل أن تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن لكن الكرة في ملعب الولايات المتحدة.
بوتين: الكرة في ملعب أمريكا
بوتين: الكرة في ملعب أمريكا
ونقلت الوكالة عن بوتين قوله "آمل ذلك" في إشارة لتحسن العلاقات. وأضاف "على كل حال نحن مستعدون لذلك. اعتقد أن الكرة في ملعب الأمريكيين".
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قمة في فيينا
وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين قد قال يوم السبت إن العاصمة النمساوية فيينا من بين المدن التي يجرى التفكير فيها لاستضافة قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كان بوتين قال الشهر الماضي إن القمة المقترحة مع ترامب غير مناسبة في الوقت الحالي وتواجه مشاكل.
وقال ترامب في مارس آذار إن الزعيمين قد يلتقيان قريبا لكن العلاقات بين واشنطن وموسكو تدهورت منذ ذلك الحين بسبب الصراع في سوريا وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
المصدر: رويترز