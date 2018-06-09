حركة طالبان تعلن لأول مرة وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر

أعلنت حركة طالبان الأفغانية لأول مرة السبت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المقرر نهاية الأسبوع الجاري. ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار يوم الخميس. وقالت طالبان إن وقف إطلاق النار لن يشمل القوات الأجنبية وإن العمليات ضدها ستستمر، مضيفة أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم.

وكان الرئيس أشرف عبد الغني قد أعلن وقفا غير مشروط لإطلاق النار مع حركة طالبان الخميس تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان لكنه استثنى جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وجاء قرار عبد الغني عقب اجتماع رجال دين مسلمين الأسبوع الماضي أصدروا خلاله فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية التي أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. وأدى الهجوم الذي وقع عند مدخل سرادق يضم جمعا من رجال الدين في كابول إلى مقتل 14 شخصا.

وأوصى رجال الدين أيضا بوقف إطلاق النار مع طالبان التي تحارب لإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها في عام 2001. وأخذ عبد الغني بالتوصية وقال إن وقف إطلاق النار سيستمر حتى يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.

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وكان عبد الغني قد حث من قبل على وقف لإطلاق النار مع طالبان ولكن هذا كان أول عرض غير مشروط منذ انتخابه في 2014.