ترامب لزعماء السبع الكبار: أمريكا ليست حصالة يسرق منها الجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم 9 يونيو / حزيران بأن أمريكا ليست حصالة يسرق منها الجميع، وأكد أنه أبلغ الزعماء الستة بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى وصول عادل للأسواق، وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة. وهدد بإيقاف التداول معهم، وأشار إلى أنه لا يلوم زعماء الدول السبعة على هذه الصفقات الغير عادلة، وألقى اللوم على اسلافهم.

كوريا الشمالية

وفي سياق آخر وفي الموضوع الكوري، ،قال:"من الدقائق الخمس الأولى سأعرف ما سيحصل في الاجتماع"، ووصف الاجتماع المرتقب بالمهم للسلام، وقال:"أعتقد أنني سأعرف في الدقيقة الأولى. فقط من خلال شعوري وإحساسي، هذا ما أفعل... وإذا رأيت أنه لن يتحقق، فلن أضيع وقتي. لا أريد أن أضيع وقتي".