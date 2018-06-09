ترامب لزعماء السبع الكبار: أمريكا ليست حصالة يسرق منها الجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم 9 يونيو / حزيران بأن أمريكا ليست حصالة يسرق منها الجميع، وأكد أنه أبلغ الزعماء الستة بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى وصول عادل للأسواق، وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة. وهدد بإيقاف التداول معهم، وأشار إلى أنه لا يلوم زعماء الدول السبعة على هذه الصفقات الغير عادلة، وألقى اللوم على اسلافهم.
كوريا الشمالية
وفي سياق آخر وفي الموضوع الكوري، ،قال:"من الدقائق الخمس الأولى سأعرف ما سيحصل في الاجتماع"، ووصف الاجتماع المرتقب بالمهم للسلام، وقال:"أعتقد أنني سأعرف في الدقيقة الأولى. فقط من خلال شعوري وإحساسي، هذا ما أفعل... وإذا رأيت أنه لن يتحقق، فلن أضيع وقتي. لا أريد أن أضيع وقتي".
وقال ترامب "لدي هدف واضح، لكن على أن أقول إنه سيكون دوما شيئا مرتجلا، لا تعرف، فهذا شيء لم يٌفعل من قبل على هذا المستوى. هذا زعيم معروف عنه أن شخصيته غير واضحة".
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روسيا وإيران
وحول سؤال عن إمكانية انضمام روسيا للقمة قال:"أعتقد أن هذا سيضيف رصيدا للمجموعة، لتصبح مجموعة الثماني". أما فيما يخص الملف الإيراني فقد أكد أن الرؤساء اتفقوا في الاجتماع على فكرة التهديد الإيراني، وتعهدوا بالسيطرة على طموحاتها النووية.
وهول الموضوع الإيراني أيضا، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على بأن الخلافات حول إيران بين دول القمة مستمرة، لكنهم مشتركون في القلق من برنامجها الصاروخي.
وبحسب مصدر في الرئاسة الفرنسية، فإن قادة الدول سيصدرون بينانا ختاميا اليوم، بعد انتهاء القمة، رغم وجود خلافات حول الصياغة المقترحة، وألمح المصدر إلى أن البيان سيشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لا تشارك بقية دول القمة وجهة النظر ذاتها في قضايا مثل البيئة.
وأضاف أن المسؤولين يعملون على صياغة تتعلق بنظام دولي يستند إلى لوائح سيقود إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية في مسعى لتهدئة التوترات بشأن التجارة خاصة فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم الذي أغضب الدول الباقية في المجموعة.
الجدير ذكره أن ترامب غادر إلى سنغافورا قبل 4 ساعات من الموعد المحدد، حيث كان من المفروض أن يناقش تغير المناخ تلوث المحيطات.