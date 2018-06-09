شاهد..الأسبوع في صور

1. بركان كيلاويا - هاواي
الحمم البركانية تتدفق على مشارف ساحل باهوا خلال ثورة بركان كيلاويا في هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من شهر يونيو/ حزيران من العام 2018. (تصوير: تيرري سيلفستر، رويترز)
2. العشاء الأبيض - باريس
مدعوون للعشاء الأبيض في باريس أحضروا معهم مفارش مائدة بيضاء وأواني زجاجية، مرتدين ثيابا بيضاء بالكامل إلى عشاء مرتجل في الهواء الطلق يقام في كل عام في مكان مختلف في العاصمة الفرنسية. (تصوير: بينوا تيسييه، رويترز)
3. بركان فويغو - غواتيمالا
برايان ريفيرا يحمل غيتاره بالقرب من حطام منزله في سان ميغيل، اسكوينتيللا في غواتيمالا. ريفيرا فقد 13 فرداً من عائلته خلال ثورة بركان فويغو (تصوير: كارلوس غاسو، رويترز)
4. عيد كوربوس كريستي - مينسك
يجتمع المؤمنون الكاثوليك في مينسك في فنزويلا ويرمون وريقات الورد في الهواء على موكب الاحتفال بعيد كوربوس كريستي (جسد المسيح) في اليوم الأخير من شهر أيار / مايو (تصوير: فازيلي فيدوسينكو، رويترز)
5. برج غرينفيل - لندن
لافتة ضخمة تغطي قمة برج غرينفيل بمناسبة الذكرى الأولى للحريق الذي أودى بحياة 71 شخص في مبنى برج الإسكان الاجتماعي في غرب لندن (تصوير: سيمسون داوسون، رويترز)
6. بحيرة ماراكايبو - فنزويلا
النفط يطفو على السطح على بحيرة ماراكايبو في لاغونيس، فنزويلا (تصوير إسحق أوروتيا، رويترز)
7. انفجار حي الصدر - بغداد
الناس متجمعة بالعشرات بعد انفجار هز إحدى ضواحي مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد في 7 حزيران/ يونيو 2018 (تصوير: وسام العقيلي، رويترز)
8. قمة مجموعة السبع - كندا
مجموعة من الناشطين يرتدون أقنعة ويقلدون قادة دول مجموعة السبع محتجين على العبء المزدوج الذي تواجهه النساء في جميع أنحاء العالم، خارج مبنى البرلمان الإقليمي خلال قمة مجموعة السبع في كيبيك، كندا (تصوير: إبف هيرمان، رويترز)
9. طيور النفايات - الهند
امرأة تجمع القمامة القابلة للتدوير بالقرب من سرب لطيور أبو سعن الكبيرة في مكب للنفايات في غاواهاتي في الهند (تصوير: أنور حزريقا، رويترز)
10. أبنية سيرو دي لا كامبانا - المكسيك
منظر عام لمجموعة من الأبنية الملونة على مشارف مرتفع سيرو دي لا كامبانا في مدينة مينتوري في المكسيك (تصوير: دانييل بيسيريل، رويترز)