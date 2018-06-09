شاهد..الأسبوع في صور

1. بركان كيلاويا - هاواي

الحمم البركانية تتدفق على مشارف ساحل باهوا خلال ثورة بركان كيلاويا في هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من شهر يونيو/ حزيران من العام 2018. (تصوير: تيرري سيلفستر، رويترز)

2. العشاء الأبيض - باريس

مدعوون للعشاء الأبيض في باريس أحضروا معهم مفارش مائدة بيضاء وأواني زجاجية، مرتدين ثيابا بيضاء بالكامل إلى عشاء مرتجل في الهواء الطلق يقام في كل عام في مكان مختلف في العاصمة الفرنسية. (تصوير: بينوا تيسييه، رويترز)