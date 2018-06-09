شاهد: شرطي صيني يحمل رجلاً مسناً على ظهره ويعبر به الشارع..

شرطي مرور صيني يحمل على ظهره رجلا مسنا ليعبر به الشارع، الموقف حصل في 4 يونيو / حزيران، تحديدا في مدينة مينيانغ، جنوبي شرق الصين.
الضابط واسمه كين ويجي شرطي مساعد قال تعليقا على الموقع بأنه شاهد الرجل العجوز يحاول عبور الشارع أثناء نوبته، ليسارع إليه لمساعدته، حيث عرض على المسن أن يحمله على ظهره.
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الموقف تم تصويره بكاميرا مراقبة وتم تداوله، ويقول الشرطي:"كل ما كنت أفكر فيه هو أن تستمر حركة السير بسلاسة كما أنني كنت أقدم له المساعدة لكي يصل إلى منطقة آمنة بأسرع وقت، لذا أول ما تبادر إلى ذهني هو أن أحمله على ظهري".
أحد السائقين المتواجدين في المكان أكد أن كل السيارات توقفت بشكل عفوي لإتاحة المجال للرجل المسن ليعبر الشارع.
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الصين، فقد أقدم شرطي الشهر الماضي على حمل امرأة مسنة إلى الطرف الآخر من الشارع.