صورة واحدة بخمس زوايا تلخص قمة الـ G7

ما أن انتهت قمة الدول السبع الكبار، حتى بدأت صور القادة خلال الاجتماعات تنتشر وتعطي ملخصا لم يتم البوح به، خاصة وأن الزعماء السبعة لم يجدوا سبيلا لحل مشكلة التبادل التجاري.

مسؤولين ورؤساء خمسة دول من مجموعة السبعة نشروا صورا للاجتماع الذي جرى بين الزعماء في غرفة مزدحمة، حيث كان ترامب فيها الوحيد الذي يجلس إلى جانب طاولة.

الصور الخمس التي انتشرت بزوايا مختلفة، كل واحدة قد تخبر قصة مغايرة تخدم السياق الذي يريد صاحبها أن يروج له.

ألمانيا

جيسكو دينيز

النسخة الألمانية للصورة هي الأكثر جدلية مقارنة بالبقية، حيث تم نشرها من الحساب الرسمي للمستشارة انجيلا ميركل، يظهر فيها ستة قادة أمامهم مجموعة من الأوراق على طاولة مكتب، بينما يجلس ترامب مكتف الأيدي.

ويظهر قادة اليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ينظرون إلى بعضهم البعض.

Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS

المصور الرسمي للرئيس الكندي جاستين ترودو التقط الصورة من نفس الزاوية لكن حالة الرؤساء كانت تنم عن راحة في النقاش، فميركل تقف بنفس الطريقة ويديها على الطاولة، لكنها في هذه الصورة تبتسم كما يفعل ترامب وترودو.

المسؤولة الصحفية في البيت الأبيض سارا سانديرز نشرت صورة بالأبيض والأسود للاجتماع، يجلس فيها ترامب متكئا على ظهر كرسيه يتحدث فيها مع بقية القادة.

كما يظهر ترامب في صورة مجاورة يهنئ قادة المجموعة، وصورة أخرى يظهر فيها واضعا يده على كتف تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا وهي تقابله بابتسامة.

رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي نشر صورة عبر حسابه على تويتر تظهر الغرفة من زاوية مختلفة، وعلق على الصورة بأنه كان يعمل "على تمثيل والدفاع عن المصالح الإيطالية".

وفي هذه الصورة يظهر زعماء اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ينظرون إلى بعضهم البعض وأجواء التوتر واضحة.

الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون نشر صورة للاجتماع يظهر فيها يشير بيده اليسرى. كما نشر ماكرون عشية القمة صورة درامية تجمعه مع ترامب على هامش القمة، حيث كان وجهاهما مغطيين بالظل، مع تغريدة قال فيها:" الرئيس ترامب وجد نفسه أمام جبهة موحدة، أن يجد نفسه معزولا واقع يتناقض مع التاريخ الأمريكي".