في مدينة داليان شمالي الصين، وكجزء من الهوايات اليومية، يمارس حوالي 900 تلميذا لعبة الديابلو في باحة المدرسة خلال الاستراحات بين الحصص الدراسية.
شاهد: "الديابلو الصينية" .. اختبار لسرعة البديهة
شاهد: "الديابلو الصينية" .. اختبار لسرعة البديهة
الديابلو والمعروفة أيضا باسم "اليويو" هي لعبة تقليدية يتم تثبيت المغزل أو البلبل" بواسطة حبل مشبوك بعصاتين، حيث يتم التلاعب به بحركات رشيقة، وهو ما ينم على قوة ذراع الشخص وسرعة استجابته.
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تشانغ هوا، مديرة مدرسة دونغ هوا الابتدائية في داليان، ألمحت إلى أن تقليد ممارسة الديابلو في المدرسة بدأ منذ حوالي 10 سنوات، حيث تضع المدرسة معايير مختلفة تتناسب مع المرحلة العمرية، وتزداد صعوبتها مع وصول الطلاب إلى صفوف أعلى، وفي شهر مايو / أيار من كل عام تستضيف المدرسة مسابقة بين التلاميذ.
تشاو شينهوي تلميذ في الصف السادس يقول:"أمارس هذه اللعبة منذ ست سنوات، لقد أصبحت هوايتي المفضلة وأود الاستمرار بممارستها حتى بعد التخرج".
الجدير ذكره بأن هذه الرياضة أضيفت عام 2006 إلى قائمة التراث الثقافي الصيني.