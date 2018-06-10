قالت وزارة الداخلية العراقية ومسؤول محلي يوم الأحد إن حريقا شب في أحد أكبر مخازن صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار وإن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران.
حريق في أحد أكبر مخازن صناديق الاقتراع قبل إعادة فرز الأصوات ببغداد
حريق في أحد أكبر مخازن صناديق الاقتراع قبل إعادة فرز الأصوات ببغداد
وصناديق الاقتراع جزء من عملية إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات. وكان البرلمان قد أقر يوم الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد.
وقال محمد الربيعي عضو محافظة بغداد "مخازن وزارة التجارة التي بها كل صناديق الرصافة... الآن تحترق". وأضاف "الدفاع المدني جاء ليطفيء ويطلع هذه الصناديق... كل الصناديق والأوراق احترقت".
والرصافة حي من أحياء بغداد يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحريق أتى على بعض الوثائق والأجهزة لكن فرق الدفاع المدني تحاول منع امتداد النيران إلى صناديق الاقتراع.
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