إعادة سلحفاة إلى البحر بعد علاجها من البرد وفقدان الشهية
رغم الجو الممطر، تجمع المئات في كرواتيا على الشاطئ لمشاهدة هذه السلحفاة وهي تعود إلى مياه البحر، بيئتها الطبيعية، فمركز "بولا" لرعاية السلاحف والذي تأسس عام 2000 يقدم خدماتا علاجية لمختلف أنواع السلاحف، حيث يتم العناية بها وتقديم خدمات طبية، ويتم اعادتها إلى البحر عندما تصبح جاهزة للعناية بنفسها.
ستة سلاحف تمت اعادتها من قبل، بعد العلاج، هي ستيلا، رادا كوكي، ميمي، نيفين، ومارينيلا، وبقي في المركز ثلاث، هي لونغا وتيلاغو ورفاييل، أما الأمراض التي يتم علاجها فهي البرد وقلة الحركة وفقدان الشهية وغيرها.