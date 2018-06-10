شاهد: إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض بعد دفنها بسبع ساعات

أنقذت الشرطة البرازيلية طفلة حديثة الولادة، بعد أن دُفنت حية لمدة سبع ساعات.
وقال ضابط في ولاية ماتو غروسو إن فتاة في الخامسة عشرة من العمر أنجبت في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها اعتقدت ان المولودة قد ماتت، لذلك فقد تم دفنها في الفناء الخلفي لمنزل العائلة.
وتلقت الشرطة بلاغا من مجهول عن عملية الدفن، فحضرت الشرطة ووجدتها ما تزال على قيد الحياة، فتم نقلها إلى المستشفى حتى استقرت حالتها.
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وأجرت الشرطة تحقيقا مع الأم قبل أن يتم إطلاق سراحها، وبحسب الشرطة البرازيلية فقد تم إنقاذ الطفلة في الخامس من الشهر الجاري.