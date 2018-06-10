مستشار ترامب: رئيس الوزراء الكندي طعننا في الظهر

انتقد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التصريحات الكندية حول السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي تصريح اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، أكد أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من بيان قمة السبع الكبار كان نتيجة "الطعنة في الظهر" من قبل الرئيس الكندي جاستين ترودو.

وقال كودلو في برنامج (حالة الاتحاد) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) "عقد مؤتمرا صحفيا وقال إن الولايات المتحدة تهيننا. قال إن على كندا أن تدافع عن نفسها. يقول إننا المشكلة فيما يتعلق بالتعريفات. الجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعريفات ضخمة".