مستشار ترامب: رئيس الوزراء الكندي طعننا في الظهر

انتقد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التصريحات الكندية حول السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي تصريح اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، أكد أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من بيان قمة السبع الكبار كان نتيجة "الطعنة في الظهر" من قبل الرئيس الكندي جاستين ترودو.
وقال كودلو في برنامج (حالة الاتحاد) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) "عقد مؤتمرا صحفيا وقال إن الولايات المتحدة تهيننا. قال إن على كندا أن تدافع عن نفسها. يقول إننا المشكلة فيما يتعلق بالتعريفات. الجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعريفات ضخمة".
وأضاف "هذا هو الأمر... لقد طعننا في الظهر من غير ريب".
وكان الرئيس الكندي ترودو قد ألمح إلى أن تغيير التعرفة الجمركية على الحديد والألمنيوم الكنديين لن تمر بسهولة، وأن هذا نوع من الإهانة، وهو ما رد عليه ترامب بتغريدة: "ضعيف وغير مخلص".
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وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قد عبر عن انزعاجه من تغريدات ترامب التي أطلقها بعد قمة مجموعة السبع الكبار دمرت الثقة بين دول المجموعة، وتحتاج لسنوات لإعادتها.
وقال في تصريح له:"ما حصل لم يفاجئنا، فقد شاهدنا هذا في اتفاق المناخ، أو بالاتفاق النووي الإيراني، خلال ثوان يمكنك أن تدمر الثقة بـ 280 حرف على تويتر، لكن ولإعادة الثقة من جديد فيلزمك أكثر من هذا بكثير، يجب ان نبقى هادئين، وأن نستعد للعواقب، ما علينا فعله هو ان نركز اهتمامنا على أوربا أكثر من الخارج، كما يجب أن نستمر بالحوار مع شركائنا الغربيين، خاصة كندا واليابان، علينا أن نعمل على أن نكون أقرب من بعضنا البعض".