شاهد: المنتخب البرتغالي يُجري أول حصة تدريبية له بقيادة رونالدو في روسيا

لم يكبح الطقس الممطر بموسكو من عزيمة وروح المنتخب البرتغالي لكرة القدم بقيادة الدون كريستيانو رونالدو وشاركت التشكيلة بأكملها في أول حصة تدريبية لهم في روسيا قبل انطلاق فعاليات كأس العالم. المشجعون تنقلوا إلى الملعب بقوة ورحبوا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة حارة وتحدوا المطر لرؤية "معبودهم" حيا يرزق أثناء التدريبات ورددوا اسمه.
وقاد مهاجم أبطال أوروبا بابتسامة كبيرة الحصة التدريبية في الوقت الذي فضل مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس أخذ بعض الدقائق للتأقلم مع الطقس البارد.
وكان سانتوس قد أعلن أمام الصحفيين الأسبوع الماضي أنه لا تزال لديه الكثير من الشكوك حول الفريق الذي سيشارك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام منتخب إسبانيا.
هذا وغاب رونالدو، أكبر لاعب في المنتخب البرتغالي وهدافه عن الأسبوع الأول من التدريبات واللقاءات الودية التي خاضها منتخب البرتغال أمام كل من تونس وبلجيكا بسبب مشاركته مع ناديه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول نهاية الشهر الماضي.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
تعرف على ترشيحات ليونيل ميسي لنجوم كأس العالم في روسيا
قائمة الرياضيين المئة الأكثر أجراً في العالم ولا وجود لامرأة واحدة
رونالدو عازم على ترك ريال مدريد هذا الصيف
واستدرك رونالو الوضع بمباراة ودية وحيدة جمعت منتخب البرتغال بمنختب الجزائر الخميس انتهت بفوز رونالدو ورفقائه بثلاثة أهداف لصفر.
ووصل منتخب البرتغال السبت الى موسكو، قبل أسبوع من انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.
وأوقعت القرعة البرتغال، بطلة أوروبا 2016، في المجموعة الثانية مع جارتها إسبانيا الفائزة باللقب القاري مرتين 2008 و2012 واللقب العالمي في عام 2010 في جنوب افريقيا، والتي تضم ايضا المغرب وايران.