إلتون جون يدعو إلى مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي دعما للمثليين

وفي لقاء له مع قناة بي بي سي البريطانية، دعا جون إلى مقاطعة هذه المواقع، كما دعا إلى مقاطعة البرامج التي تتناول هؤلاء بطريقة كوميدية.

حمل النجم التون جون عمالقة التكنولوجية مسؤولية تفشي خطاب الكراهية، ملقيا اللوم عليهم لعدم اتخاذهم إجراءات مناسبة لوقف الأفكار المعادية التي يحاول الناس نشرها تجاه بعض الشرائح كالمثليين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول سؤال عن مسؤولية الشركات عن نشر هذا الخطاب قال:"لا أعرف لماذا يسمحون بذلك، من المفروض أن هذا في إطار حرية الاعلام لكن ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي تثير الاشمئزاز، لا بد من اتخاذ قرارات من قبل الناس الذين يمتلكون هذه الشركات".

وشدد على ضرورة مقاطعة هذه الشركات في حال لم تتخذ إجراءات مناسبة، ملمحا إلى أن مقاطعة عالمية لهذه المواقع من شأنها أن تردع القائمين عليها، فبرأيه عندما تتراجع أرباحهم سيضطرون إلى التفكير ما عليهم فعله.

وقال:"يجب التفكير فيما يحدث في العالم، فالانتخابات مثلا يجري تزويرها، وتتم إهانة الناس، والبعض ينتحر بسبب هذا الخطاب المعادي لهم، وهؤلاء عليهم تحمل المسؤولية، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل".

وصمة الإيدز

وعن موقف تجمعات المثليين من المصابين بالإيدز قال:"هذا تقليل من احترام الناس الذين ماتوا، نحن نحاول فعل أشياء كثيرة للذين ماتوا ولم تكن تتوفر لديهم الإمكانيات للحصول على الدواء، والذين ماتوا وهم يشعرون بألم شديد لأنهم منبوذون، الكثير من الناس ضحوا بحياتهم من أجل توفير الأدوية للمصابين بهذا المرض.

وعاد جون بالذاكرة إلى الأميرة ديانا، حيث كانت ـ وعلى حد تعبيره ـ عندما تدخل على مجموعة من الناس، فإنهم يشعرون بأن الجميع على نفس القدر من المساواة، وهي هبة يملكها الأمير هاري أيضا، وقال:"ديانا كانت واحدة من الناس القلائل في حياتي الذين يستطيعون أن يفرحوا جميع الناس هذا شيء نادر".

طالب المغني البريطاني الشهير إلتون جون بالقضاء على وصمة العار التي تحيط بالإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في خطاب ألقاه تكريما للأميرة الراحلة ديانا ودعا مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بالمزيد للمساعدة في ذلك.

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وجاءت مناشدة جون أثناء محاضرة حملت عنوان "محاضرة ديانا أميرة ويلز عن إتش.آي.في" في إطار سلسلة من المحاضرات أطلقها الصندوق الوطني للإيدز في بريطانيا تكريما للأميرة ديانا راعية الصندوق الراحلة.

وأعاد الموسيقي المخضرم إلى الأذهان المشهد الشهير الذي صافحت فيه ديانا مريضا بالإيدز في عام 1987 في وقت كانت الصور النمطية السلبية عن المرض هي السائدة على نطاق واسع.

جون البالغ 71 من عمره والذي لديه مؤسسته الخيرية الخاصة بالإيدز أيضا "اعتدت ممارسة الضغط على شركات الأدوية.. على الحكومات.. وحققنا بعض النجاح في ذلك... نحتاج الآن لوضع ضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى ليس لأنني أعتقد أنها سيئة ولكن لأن لديها القدرة على فعل الكثير من الأمور الجيدة".

واقترح جون أن تحث شركات مثل فيسبوك وانستجرام "مستخدميها في العالم الرقمي على القيام بأفعال إيجابية تتسم باللياقة والطيبة في العالم الحقيقي".

وأضاف "يمكننا الوصول إلى ملياري شخص في دقيقة واحدة على فيسبوك.. تخيلوا تلك القوة عندما تتوجه نحو إظهار التعاطف والحب بإنسانية حقيقية... تخيلوا إذا تحولت كل قوة التواصل تلك إلى مليارات المصافحات حول العالم".

وتظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة للإيدز من عام 2016 أن نحو 36.7 مليون شخص في العالم مصابون بالمرض.