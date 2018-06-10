تجردت آلاف السيدات في أيرلندا من ثيابهن تماما على شاطئ معزول على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة دبلن يوم السبت من أجل تحقيق رقم قياسي للسباحة العارية بهدف جمع أموال لصالح جمعية خيرية لعلاج سرطان الأطفال.
أكثر من 2500 امرأة تدخلن موسوعة غينيس للأرقام القياسية للسباحة العارية في أيرلندا
أكثر من 2500 امرأة تدخلن موسوعة غينيس للأرقام القياسية للسباحة العارية في أيرلندا
وقالت لوسيا سينيجاجليسي مسؤولة مؤسسة جينيس للأرقام القياسية التي أشرفت على هذه المغامرة لتقييمها إن 2505 نساء أمضين خمس دقائق على الأقل في البحر لتسجيل رقم قياسي جديد.
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والرقم القياسي السابق سجل في غرب استراليا عام 2015 عندما سبحت 786 امرأة عارية في البحر قرب مدينة بيرث من أجل الترويج لصورة إيجابية عن الجسد. وفي العادة تكون حرارة المياه في ذلك الشاطئ في هذا الوقت من العام نحو 23 درجة مئوية.
وكانت درجة حرارة المياه قبالة شاطئ ماجيرامور حيث جرت مسابقة يوم السبت في أيرلندا نحو 12 درجة مئوية.
وأصبحت هذه السباحة تقليدا سنويا منذ أن بدأتها في عام 2013 المواطنة الأيرلندية دي فيذرستون بعد أسابيع من إجرائها جراحة لاستئصال الثدي.
وجمعت المسابقة أكثر من 153 ألف يورو دون حساب ما ستجمعه مسابقة العام الحالي.
قالت دييردري بيتسون من دنبوين لمحرر رويترز فور خروجها من المياه "يا إلهي .. هذا مدهش. لم أقف عارية أبدا أمام أحد من قبل باستثناء زوجي. لكن الأمر كان رائعا ومثيرا".
وأضافت "كنا جميعا من أعمار مختلفة وأشكال وأحجام مختلفة أيضا وهذا شيء ممتاز جدا".
المصدر: رويترز