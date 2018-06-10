كيم جونغ أون يرسل طائرة شحن محملة بالمستلزمات إلى سنغافورة قبل وصوله

غادرت طائرة شحن من طراز اليوشن-76 كانت قد رافقت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الزيارة التي قام بها إلى لصين في الآونة الأخيرة العاصمة بيونغ يانغ نحو سنغافورة على الأرجح الأحد قبل اجتماع القمة الذي يعقده الزعيم الكوري شمالي كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج عن طريق الجو منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن اليوشن-76 طائرته الشخصية وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو/ أيار المنصرم.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة إن شاحنات تبريد ستكون في انتظار وصول طائرة الشحن في مطار تشانجي يوم الأحد موضحة أنه من المعتقد أن تكون طائرة الشحن تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي في زيارته هذه.