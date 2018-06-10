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كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يرسل طائرة شحن محملة بالمستلزمات إلى سنغافورة قبل وصوله

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كيم جونغ أون يرسل طائرة شحن محملة بالمستلزمات إلى سنغافورة قبل وصوله

كيم جونغ أون يرسل طائرة شحن محملة بالمستلزمات إلى سنغافورة قبل وصوله
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غادرت طائرة شحن من طراز اليوشن-76 كانت قد رافقت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الزيارة التي قام بها إلى لصين في الآونة الأخيرة العاصمة بيونغ يانغ نحو سنغافورة على الأرجح الأحد قبل اجتماع القمة الذي يعقده الزعيم الكوري شمالي كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج عن طريق الجو منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن اليوشن-76 طائرته الشخصية وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو/ أيار المنصرم.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة إن شاحنات تبريد ستكون في انتظار وصول طائرة الشحن في مطار تشانجي يوم الأحد موضحة أنه من المعتقد أن تكون طائرة الشحن تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي في زيارته هذه.

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ولا يمكن لطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود خاصة كانت تحمل شحنة ثقيلة. ومن المتوقع أن تتوقف في مكان مناسب في طريقها إلى سنغافورة التي تبتعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان في بيونغ يانغ أو الطيران بشحنة مخففة.

وغادرت طائرة الشحن اليوشن-76 بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح الأحد وتوقفت في قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها في طريقها إلى سنغافورة.

الوكالات • رويترز