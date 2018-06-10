قدم الحرس الشخصيون للزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون عرضا جديدا في سنغافورة حين هرولوا بجانب سيارة المرسيدس التي كانت تقل كيم. وأحاطت حراسة أمنية مشددة بموكب زعيم كوريا الشمالية، بمجرد وصوله إلى سنغافورة للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة يصفها كثيرون بأنها "تاريخية".
شاهد: حراس كيم جونغ أون يهرولون مجددا وراء الزعيم في سنغافورة
شاهد: حراس كيم جونغ أون يهرولون مجددا وراء الزعيم في سنغافورة
ورافقت قوة كبيرة من الأمن موكب الزعيم إلى فندق سانت ريجيس. وبالإضافة إلى استخدام السيارات الواقية من الرصاص فإن وحدة الأمن الكورية الشمالية ستستخدم طيلة الزيارة مستويات مختلفة من الحماية وتحاول صرف الأنظار عن سيارة كيم كلما تحرك.
تماما كما جرى في كوريا الجنوبية الشهر الماضي أثناء الزيارة التاريخية لكيم جونغ، أحاط 12 حارسا شخصيا بسيارة المرسيدس التي أقلت كيم وظلوا يهرولون بجانبها لدى عبورها الحدود الفاصلة بين البلدين ذهابا وإيابا.
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