على مدى 24 ساعة متواصلة حاول متسابقون في مدينة كولون بغرب فرنسا جز فراء 2500 خروف يجمعهم هدف واحد هو تسجيل رقم قياسي عالمي في هذا المجال. وانقسم المشاركون إلى فريقين يتكون كل منهما من ثلاثة متسابقين تنافسوا على جمع أكبر كم من الصوف في يوم واحد.
شاهد: منافسة لجز فراء 2500 خروف في 24 ساعة
شاهد: منافسة لجز فراء 2500 خروف في 24 ساعة
ويقول كريستوف ريفو رئيس الرابطة العالمية لجز فراء الخراف التي نظمت المسابقة إن فريقين يتواجهان خلال مدة المسابقة التي تبلغ 24 ساعة وهو ما يعني أن آلة الجز لا تتوقف أبدا ودعا الحضور إلى تشجيعهم لأن المهمة ليست سهلة.
وأوضح ريفو أن في الأسبوعين الأخيرين واجه المنظمون عقبات تمثلت في تساقط الأمطار مما أدى إلى صعوبة الحصول على خراف بفراء جاف وهو ما استلزم جهدا كبيرا مشيرا إلى أنه لا يمكن جز أصواف الخراف إذا كانت مبللة.
وتسعى الرابطة التي نظمت المسابقة إلى الترويج لجز فراء الخراف باعتباره رياضة فهو أمر يحتاج إلى قوة بدنية كبيرة وتقيم منافسات من هذا النوع منذ عام 2015.
وتقيم الرابطة أول بطولة عالمية لجز صوف الخراف في لو دورا بفرنسا في يوليو/ تموز العام القادم.
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