شاهد.. مباراة كرة قدم في محطة مترو روسية على عمق 65 متراً تحت الأرض!

في إحدى محطات المترو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، تواجه فريقان من هواة كرة القدم، على عمق 65 مترا تحت الأرض، دارت أحداث المباراة، وهي واحدة من أربع ستقام كل واحدة منها في مكان مميز، المباراة التالية ستقام على سطح فندق مفتوح، والثالثة ستكون على سطح سفينة، والأخيرة بملعب كرة قدم.
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المنظمون أكدوا لرويترز بأنهم يسعون إلى إظهار جاذبية كرة القدم، واثبات أن مدينتهم على اتم الاستعداد لاستقبال المشجعين من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن المدينة ستستضيف 4 مباريات، بالإضافة إلى مباراة واحدة من مباريات الجولة 16، وهي مباراة نصف النهائي والمركز الثالث خلال كأس العالم.