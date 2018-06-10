تعرف على أبرز من سيحملون الرقم 10 في مونديال روسيا

لطالما اعتبر القميص رقم 10 في كرة القدم مرادفا للاعب الجيد، لذا تجد معظم اللاعبين في المنتخبات الوطنية يطمحون لحمل هذا الرقم المميز. وقبل حوالي خمسة أيام من إنطلاق فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو سيحمل أبرز نجوم العالم مع منتخباتهم الرقم 10 فمن هم؟

ليونيل ميسي

يتقدم مهاجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا 2018 والذين سيحملون القميص رقم 10. ليو سيخوض اول مباراة له ضد منتخب أيسلندا.