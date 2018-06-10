تعرف على أبرز من سيحملون الرقم 10 في مونديال روسيا

لطالما اعتبر القميص رقم 10 في كرة القدم مرادفا للاعب الجيد، لذا تجد معظم اللاعبين في المنتخبات الوطنية يطمحون لحمل هذا الرقم المميز. وقبل حوالي خمسة أيام من إنطلاق فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو سيحمل أبرز نجوم العالم مع منتخباتهم الرقم 10 فمن هم؟
ليونيل ميسي
يتقدم مهاجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا 2018 والذين سيحملون القميص رقم 10. ليو سيخوض اول مباراة له ضد منتخب أيسلندا.
نيمار دا سيلفا
رابع هدافي المنتخب البرازيلي ومهاجم باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا ثاني أفضل لاعب سيحمل الرقم 10 في منافسات كأس العالم في روسيا. نيمار يلعب أول مقابلة له في المونديال ضد منتخب سويسرا.
مسعود أوزيل
نجم المنتخب الألماني مسعود اوزيل تعود على حمل القميص رقم 10 مع منتخب بلاده منذ سنوات، وسيخوض المقابلة الأولى ضد منتخب المكسيك.
كيليان مبابي
من أفضل المواهب الشابة في تشكيلة المنتخب الفرنسي، يستهل مشوار المونديال مع منتخب الديكة وهو يرتدي القميص رقم 10 ضد منتخب أستراليا.
محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح من بين اللاعبين الحاضرين في منافسات كأس العالم، سيحمل الرقم 10 مع منتخب الفراعنة سواء في اللقاء الأول أمام منتخب أوروغواي أو اللقاء الثاني أمام روسيا.
ساديو ماني
أبرز هدافي نادي ليفربول الإنجليزي في موسم 2017-2018 إلى جانب محمد صلاح، سيرتدي ساديو ماني القميص رقم 10 مع المنتخب السنغالي منذ المباراة الأولى أمام نظيره البولندي.
خاميس رودريغيز
أحد أبرز نجوم منتخب كولومبيا يرتدي القميص رقم 10 منذ مونديال 2014، وسيخوض مباراته الأولى في روسيا أمام منتخب اليابان.
لوكا مودريتش
سيرتدي القميص رقم 10 في أول مباراة رسمية له مع منتخب كرواتيا والتي ستكون ضد منتخب نيجيريا.
إيدين هازارد
مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018. إيدين هازارد سيرتدي القميص رقم 10 في أول مباراة أمام منتخب بنما.
كريستيان إريكسن
مهاجم منتخب الدانمارك إيدين هازارد سيحمل الرقم 10 في المباراة الأولى أمام منتخب بيرو.
رحيم سترلينغ
من بين نجوم المنتخب الإنجليزي يرتدي القميص رقم 10 منذ منافسات اليورو 2016، وسيحمل نفس القميص خلال مونديال روسيا في المباراة الأولى لمنتخبه أمام تونس.
تياغو ألكانتارا
لاعب وسط المنتخب الإسباني يدخل مونديال روسيا مع منتخب "لا فوريا روخا" بالقميص رقم 10 ويأول مباراة له ستكون أمام البرتغال.
جون أوبي ميكل
قائد المنتخب النيجيري سيرتدي القميص رقم 10 في أول مباراة من المونديال ضد منتخب كرواتيا.
جواو ماريو
لاعب منتخب البرتغال وسيحمل الرقم 10 أمام منتخب إسبانيا.
جيوفاني دوس سانتوس
ثاني نجوم المنتخب المكسيكي سيرتدي القميص رقم 10 أمام منتخب ألمانيا.
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