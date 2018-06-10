امبراطور وامبراطورة اليابان في رحلة "تشجير" لثلاثة أيام
شارك امبراطور وامبراطورة اليابان في الاحتفال السنوي لغرس الشجر في مدينة مينامي سوما في مقاطعة فوكوشيما، حيث يتم في هذه الاحتفالية غرس أشجار السرو الصينية الحمراء والسوداء وغيرها من الأنواع.
فهذه المدينة ومدن أخرى في شمال شرق اليابان كانت قد تعرضت لزلزال وتسونامي، ما أدى إلى دمارها.
وقد بدأ الامبراطور والامبراطورة رحلة من ثلاثة أيام لمقاطعة فوكوشيما، حيث زارا مدينة إيواكي ثم غادراها متجهين إلى مدينة مينامي سوما صباح اليوم 10 يونيو / حزيران.
وهذه آخر مشاركة في احتفالية غرس الأشجار من قبل الزوج الامبراطوري، حيث سيعتزلان خلال شهر أبريل / نيسان القادم.