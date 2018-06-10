وصل الزعيم الكوري كيم جونغ اون إلى سنغافورة، في مستهل زيارة يفترض أن تشهد قمة تاريخية تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
شاهد.. اللقطات الأولى لموكب الزعيم الكوري عقب وصوله إلى سنغافورة
شاهد.. اللقطات الأولى لموكب الزعيم الكوري عقب وصوله إلى سنغافورة
ونشر وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على تويتر صورة لدى استقباله الزعيم الكوري.
وكتب الوزير "رحبنا بالزعيم كيم جونغ أون الذي وصل للتو إلى سنغافورة". ونشر صورة له وهو يصافح كيم الذي كان يرتدي نظارة وبذلة داكنة اللون.
وأظهرت لقطات مصورة موكب السيارات الذي رافق الزعيم الكوري بعيد وصوله إلى تشانجي في سنغافورة.
وكان كيم قد وصل على متن طائرة بوينج 747 تابعة لشركة إير تشاينا