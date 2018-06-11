ترامب يدعو إلى التوقف عن ممارسة التجارة "غير العادلة"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ العجز التجاري الذي تعاني منه بلاده ناتج عمّا وصفه بـ "التجارة غير العادلة" حيث نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي انتقد فيها حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بسبب العجز التجاري الأميركي عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لمجموعة السبع في كندا.
وقال ترامب إن "التجارة النزيهة يُطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة، مضيفا أنه "ليس عدلا بالنسبة للشعب الأميركي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار".
وتساءل ترامب: "لماذا يتعين علي كرئيس للولايات المتحدة السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود في الوقت الذي يتعين فيه على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب دفع مثل هذا الثمن الباهظ وغير العادل؟".
وأضاف "الولايات المتحدة تدفع ما يقرب من كل تكاليف حلف شمال الأطلسي وتحمي كثيرا من نفس تلك الدول التي تسرقنا تجاريا(إنهم لا يدفعون سوى جزء بسيط من هذه التكاليف).
"الاتحاد الأوروبي لديه فائض يبلغ 151 مليار دولار ..ألا يجب أن يدفع أكثر بكثير للقوات المسلحة.
"ألمانيا تدفع واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي لحلف شمال الأطلسي في حين ندفع نحو أربعة في المئة من إجمالي ناتج محلي أكبر بكثير. هل يعتقد أحد أن هذا أمر منطقي؟".
وقال "إننا نحمي أوروبا بخسارة مالية ضخمة ثم بعد ذلك نُعامل بشكل غير عادل تجاريا. التغيير قادم".
وكان الرئيس الأميركي قد دعا خلال مشاركته في اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في كندا إلى توفير الوصول العادل للأسواق حيث شدّد الرئيس الأميركي قبيل مغادرته إلى سنغافورة للقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على وقف الإجراءات التجارية غير العادلة بحق بلاده.
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واعتبر دونالد ترامب أنّ بلاده منحت مزايا كبيرة لشركائها خلال عقود من الزمن، ولا يمكنها الاستمرار على نفس الوتيرة حيث ألقى باللوم على الإدارات الأميركية السابقة، وقال: "لا ألوم قادة مجموعة السبعة الكبار للصفقات التجارية لكن تلك الأيام قد ولّت".
وانعقدت القمة، التي تضمّ ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وباقي الأعضاء بسبب قرار الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في إطار برنامجه "أمريكا أولا"، لترد بعض الدول على هذه الخطوة بفرض الرسوم على الواردات الأميركية.
وأكد ترامب أنه أبلغ قادة العالم بأن الولايات المتحدة ستتخذ أي خطوات ضرورية لمنع ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة من خلال اقتراحه إلغاء الرسوم الجمركية كليا في التبادل التجاري بين دول المجموعة.
وعن قمة سنغافورة التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال ترامب بأنّ اللقاء "فرصة لا تتكرر" بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه سيقوم بـ "مهمة سلام".
واعتبر ترامب بأن "الأمر جيد حتى الآن" وأنه سيعرف "في الدقيقة الأولى" من لقاء كيم ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي جادا بشأن المفاوضات النووية. وأشار ترامب إلى الطبيعة غير المسبوقة للقمة وقال إنه مقتنع بأن كيم يريد أن يقوم بأشياء جيدة لبلده.