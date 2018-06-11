أكثر 10 لاعبين ستستمتع بمتابعتهم في كأس العالم

بعد أيام سنصل إلى بطولة كأس العالم، البطولة التي ننتظرها 4 سنوات بفارغ الصبر، مع جرعات من التحفيز خلال تصفيات المنتخبات التي ستشارك فيها، قد نتعلق بمنتخب ما، أو نعشق لاعب بعينه فيجعلنا متلهفين لمشاهدة مبارياته، في القائمة التالية نقدم لكم أكثر عشر لاعبين سيستمتع الجمهور بمتابعتهم بحسب موقع "playingfor90"
10 - سيرجيو راموس
شخصيته مستفزة نوعا ما، خاصة وأنه خشن في الملعب، لكنه متابَع جدا، فهو مدافع جيد في العالم، وسيساعد المنتخب الاسباني بأن يدافع عن مرماه، فمن المعروف عنه أنه يبذل ما بوسعه أثناء اللعب، ومن المؤكد أن الجمهور الاسباني تواق لمشاهدته في الملعب.
9- إيدين هازارد
إيدين هو اللاعب رقم 1 في نادي تشيلسي، وقد يكون له نفس التأثير مع المنتخب البلجيكي، صحيح أن زملاءه في النادي مثل روميلو وميتينز يساعدانه، إلا أنه قد يجد نفس المساندة في منتخب بلده.
8- كيليان مبابي
حقق النقلة الأقوى لنادي باريس سان جيرمان، وفي عمر الـ 17 ساعد نادي موناكو على تحقيق أول لقب له في البطولة الفرنسية، ومن المؤكد أن يرجح حظوظ منتخب بلده ليحصد اللقب للمرة الثانية.
7- كيفين دو بروين
ديفيد هازارد ليس الوحيد في المنتخب البلجيكي الذي يتمتع بشعبية نتيجة مهارته الكروية، فلكيفين مكانته أيضا، خاصة وأنه ساعد ناديه مانشستر يونايتد على تحقيق إنجازات عدة خلال الموسم الكروي الأخير.
6- ديفيد غيا
غيا من أفضل حراس المرمى في العالم، عليه أن يبذل قصارى جهده ليدافع عن مرمى المنتخب الاسباني، بمساعدة الدفاع خاصة وأن المباريات التي يواجهونها مع فرق صعبة كالبرتغال والأرجنتين وهي منتخبات لا تعرف التهاون.
5- أنتوان غريزمان
غريزمان أحد أفضل مهاجمي المنتخب الفرنسي، حقق الكثير لناديه أتلاتيكو مدريد في الموسم الأخير، هناك اشاعات عن إمكانية انضمامه لنادي برشلونة، لديه أسلوب فريد يفضل فيه اللعب الجماعي على الانفراد، قد يحقق الكثير لمنتخب بلاده الذي لم يربح الكأس سوى مرة واحدة أيام زين الدين زيدان.
4- محمد صلاح
محمد صلاح ومنذ ظهوره في الساحة الكروية شكل أملا للمصريين، خاصة وأنه صاحب هدف التأهل لكأس العالم، ومن يعلم فقد يساهم في إيصال منتخب المصري لمراحل متقدمة في المونديال، رغم اصابته الأخيرة بعد أن أوقعه لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، قد لا يتمكن من لعب المباراة الأولى لمنتخب بلاده مع الأوروغواي، إلا أنه أكد في تصريحات عدة أنه يتماثل للشفاء وقد يتمكن من المشاركة فيها.
3- نيمار
يشتهر بأنه ثالث أفضل لاعب في العالم، ومباشرة بعد ميسي ورونالدو، ومن المؤكد أنه سيلعب ويضيف لمنتخب بلاده البرازيل، وقد يكلل سعيه بالنجاح ليساهم في نيل بلده لكأس العالم للمرة السادسة.
2- كريستيانو رونالدو
استطاع أن يقود منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2016"، ومن المتوقع أن يحقق المزيد للمنتخب البرتغالي في كأس العالم، هو لاعب صعب، ودائما ما يقع الصحافي في حيرة عند اعداد قوائم اللاعبين، من سيختار للمركز الأول، هو أم ليونيل ميسي.
1- ليونيل ميسي
لم يستطع أن يحصل ميسي للآن على لقب دولي، وهذه هي فرصته الأخيرة، ومع أنه لا يحتاج إلى أن يربح الكأس ليحافظ على إرثه، لكنه سيكون إضافة لتاريخه الحافل.
أما منتخب الأرجنتين، فمن الصعب مواجهته في الملعب، ومن الممتع مشاهدته، حصل على الكأس مرتين، الأولى عام 1978 والثانية عام 1986.