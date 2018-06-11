أكثر 10 لاعبين ستستمتع بمتابعتهم في كأس العالم

بعد أيام سنصل إلى بطولة كأس العالم، البطولة التي ننتظرها 4 سنوات بفارغ الصبر، مع جرعات من التحفيز خلال تصفيات المنتخبات التي ستشارك فيها، قد نتعلق بمنتخب ما، أو نعشق لاعب بعينه فيجعلنا متلهفين لمشاهدة مبارياته، في القائمة التالية نقدم لكم أكثر عشر لاعبين سيستمتع الجمهور بمتابعتهم بحسب موقع "playingfor90"

10 - سيرجيو راموس

REUTERS/Hannah McKay

شخصيته مستفزة نوعا ما، خاصة وأنه خشن في الملعب، لكنه متابَع جدا، فهو مدافع جيد في العالم، وسيساعد المنتخب الاسباني بأن يدافع عن مرماه، فمن المعروف عنه أنه يبذل ما بوسعه أثناء اللعب، ومن المؤكد أن الجمهور الاسباني تواق لمشاهدته في الملعب.