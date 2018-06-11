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فرنسا

شاهد: انطلاق "بطولة اللحى" بمشاركة 60 متسابقا

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شاهد: انطلاق "بطولة اللحى" بمشاركة 60 متسابقا

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اشترك أكثر من 60 شخصا في "بطولة اللحى" الثانية، والتي أُقيمت في باريس السبت 9 يونيو / حزيران، وتنافسوا عن ست فئات مختلفة، تتعلق بالموديل وطول اللحية والشاربين.

غاري فولكنر بطل المسابقة الوطنية في الولايات المتحدة وأحد أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة قال:"شخصيا أحب أن أرى ابتكارات اللاعبين وتصاميمهم الجديدة للحية"، وأضاف:"من الصعب الحكم على المشتركين في فئات اللحى المختلفة، فبعضها يتنافس فيه أكثر من عشرين رجلا، وكل لحاهم ملفتة ورائعة، بعضهم لديهم لحى غاريبالدي، وبعضهم لديهم لحى فيردي، وآخرون لديهم لحى طبيعية، هذا عدى الشوارب".

هوغو سالادون الفائز عن فئة الشوارب في المسابقة قال:"يستغرق الأمر من 10 على 15 دقيقة كل صباح لكي أمشط شاربي ليأخذا هذا الشكل".

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