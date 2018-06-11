أُلقي القبض على ضابط في سلاح الجو الأمريكي ظهر بعد 35 عاما، وحكم عليه بالتهرب من أداء واجبه.
قسم التحقيقات الخاص بالقوات الجوية صرح بأن الضابط ويليام هاورد هوغز وُجد في منزله بعد تحقيقات حوله بالنصب والتزوير، والتورط بانتحاله شخصية أخرى.
القبض على ضابط جو أمريكي بعد اختفاء دام 35 سنة
أُلقي القبض على ضابط في سلاح الجو الأمريكي ظهر بعد 35 عاما، وحكم عليه بالتهرب من أداء واجبه.
قسم التحقيقات الخاص بالقوات الجوية صرح بأن الضابط ويليام هاورد هوغز وُجد في منزله بعد تحقيقات حوله بالنصب والتزوير، والتورط بانتحاله شخصية أخرى.
الخبر والذي نشره موقع NBC يوم الأحد 10 يونيو / حزيران جاء فيه بأن هوغز والذي كان يعمل في رتبة عالية في القوات الجوية في قاعدة كيرتلاند، اختفى منذ 35 سنة وتم العثور عليه في كاليفورنيا.
وفي سنواته الأخيرة عمل هوغز في قسم الرصد ضمن قوات الناتو إبان الحرب الباردة، حيث كان متخصصا في الرادارات، في مجال التخطيط والتحليل، وقد اختفى عندما كان عمره 33 عاما.
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وآخر مرة شوهد فيها هوغز كان يسحب وقتها 28 ألف دولارا من مدينة البوكيورك في ولاية نيومكسيكو صيف العام 1983، بعد أن عاد من رحلة لمدة أسبوعين قضاها في أوروبا، وكان قد أنهى فترة عمله في هولندا، حيث كان يعمل مع ضباط في حلف شمال الأطلسي على الإنذار المبكر والتحكم الإلكتروني بالطائرات، وكان من المفروض أن يعود إلى البوكيورك في شهر أغسطس / آب من ذلك العام.
المتحدث الرسمي في قسم التحقيقات الخاصة قال لصحيفة البوكيورك إنه لا توجد أية أدلة على أن تورط هوغز مع الاتحاد السوفياتي أو أنه سرب أية معلومات سرية.
وبعض القاء القبض عليه أبلغ هوغز السلطات بأنه شعر بالإحباط لعمله في القوات الجوية، وقرر المغادرة، فانتحل شخصية جديدة، وعاش في كاليفورنيا منذ ذلك الوقت.