آسيا تحارب المراهنات غير القانونية مع اقتراب كأس العالم في روسيا

تستعد قوات إنفاذ القانون في آسيا لمحاربة القائمين على المراهنات بشكل غير قانوني الذين زادوا من أنشطتهم في المنطقة قبل نهائيات كأس العالم في روسيا مستغلين التكنولوجيا الذكية والعملات الرقمية للهروب من المحاكمة.

وقال خبراء في هذا المجال إن المراهنات بشكل غير قانوني فيما يتعلق بمباريات كأس العالم تنتشر في دول مثل تايلاند وماليزيا حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة بينما لا توجد في مثل هذه الدول بدائل قانونية تنظم عملية المراهنات.