اندلاع حريق ضخم في كنيسة شمالي القاهرة

اندلع حريق ضخم فجر الاثنين في كنيسة الأنبا مقار شمالي القاهرة والتهم ثلاثة طوابق دون وقوع أية خسائر بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن مصادر أمنية أن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة وامتد إلى محيط الكنيسة مما أدى إلى نشوب حريق في الطوابق الثلاثة العليا منها.
ونقلت صحف محلية مصرية عن خادم الكنيسة أن النار انتقلت إلى الطابقين الثالث والرابع بالإضافة إلى الطابق الخامس الذي كان قيد الإنشاء.
وذكر شهود عيان في منطقة شبرا الخيمة أن ماساً كهربائياً حدث في محول كهربائي بين الكنيسة وأحد المقاهي المجاورة لها، مما أدى إلى حدوث صوت كالانفجار ودخان كثيف فسارعوا إلى الاتصال بشركة الكهرباء، لكن عمال الكهرباء لم يتمكنوا من السيطرة على الوضع.
وتابع الشهود أنه تمّ إخلاء المقهى وتوجه عدد من أهالي المنطقة إلى الكنيسة للتأكد من عدم وجود أحد بداخلها.
وقامت قوات الحماية المدينة بإخماد الحريق وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبحسب المصادر الأمنية لم تقع خسائر في الأرواح ومازال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الحريق.
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