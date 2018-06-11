قالت الشرطة التايلاندية إن خمسة رجال قتلوا في إطلاق نار جنوبي البلاد، وذلك في آخر حادثة لأعمال العنف التي تضرب منطقة التمرد.
خمسة قتلى في منطقة التمرد جنوبي تايلاند
خمسة قتلى في منطقة التمرد جنوبي تايلاند
وقال النقيب زولكفلي رازو والمحقق المساعد في منطقة باننغستا في محافظة يالا، إن الأشخاص القتلى أصيبوا عندما كانوا جالسين في باحة منزل أحد الضحايا، وأضاف أن عددا غير محدد من المهاجمين داهموا المنزل وفتحوا النار على من فيه ثم لاذوا بالفرار.
ووقع الهجوم بعد نهاية أسبوع شهدت اعمال عنف قتل خلالها أربعة أشخاص في محافظة ناراثيوات، فيما قتل زعيم إحدى الطوائف وطيب في باتاني. وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة إنه تأكد وجود علاقة بين هجوم ناراثيوات والمتمردين.
والمحافظات الثلاث ناراثيوات ويالا وباتاني تشهد تمرد من يسكون "انفصاليين مسلمين"، وأدت أعمال العنف إلى مقتل 6500 شخصا منذ تصاعد حدة أعمال العنف في 2004.
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