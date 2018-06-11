مسابقة فرنسية بين فتيات "لجزّ صوف الغنم"

مسابقة غريبة من نوعها أقيمت في مدينة كولونغز غرب فرنسا يشترك فيها فريقين من الفتيات، عليهن جز صوف 2500 خاروفا خلال 24 ساعة، دون توقف.
كل فريق مكون من ثلاث فتيات، يتناوبن خلال 24 ساعة على جز الخراف، بحيث لا تتوقف ماكينة الحلاقة عن العمل، بحسب ما يقول كريستوف ريفود، العضو في "الجمعية العالمية لجز صوف الغنم".
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ويتابع:"هذه المرة الأولى التي نحاول فيها جزّ هذا الرقم من الخراف، نسعى لأن تصبح هذه رياضة رائجة، خاصة وأنها تحتاج إلى قوة بدنية كبيرة، العام الماضي تمكن شخصان من جز حوالي 1328 خاروفا، خلال 9 ساعات من العمل، وهو انجاز لم نكن نتوقعه أبدا".
ولجز صوف هذا العدد الكبير من الخراف، يستوجب على المشتركات أن يتمكن من الانتهاء من كل خاروف بأقل من 50 ثانية.
هذا ومن المقرر أن تقام أول بطولة عالمية في هذا المجال في فرنسا يوليو / تموز 2019.