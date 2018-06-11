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دليلك الكامل لتشجيع مصر في كأس العالم روسيا 2018
دليلك الكامل لتشجيع مصر في كأس العالم روسيا 2018
نقدم لك هنا دليلاً كاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن المنتخب المصري
حقائق:
الاسم: المنتخب الوطني المصري
اللقب: الفراعنة
الشعار: كرة تشع بألوان العلم المصري
لقب المشجعين: لا يوجد
المدرب: هيكتور كوبر (الأرجنتين)
المقر خلال البطولة: غروزني، الشيشان، جنوب روسيا
الهتاف: مصر ( أربع دقات بالطبول)، مصر
الهتافات أثناء المباراة:
غول: هدف
أوف سايد: تسلل
غايم: مباراة
فاول: فاول
فري كيك: فاول
مشجع تحت الأضواء:
محمد بن نوفل، 24 عاماً، يقود دراجة هوائية من القاهرة إلى موسكو ليلتحق بمشجعي فريقه الوطني
أفضل اللحظات في كأس العالم:
عندما سجل لاعب الوسط مجدي عبد الغني ضربة جزاء في منتصف الشوط الثاني لتتعادل مصر مع هولندا في المباراة الافتتاحية لبطولة إيطاليا 1990.
أبرز الأسماء:
محمد صلاح: مهاجم ليفربول الذي حصل على الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفاز بثلاث بطولات مختلفة من مسابقات العام في انجلترا وقاد مصر بمفرده إلى أول بطولة لكأس العالم منذ 28 عاما بتسجيله خمسة أهداف في التصفيات المؤهلة الست الأخيرة.
محمود حسن تريزيجيه: الجناح الذي يلعب لفريق قاسم باشا التركي سجل 19 هدفاً لناديه هذا الموسم. جزء لا يتجزأ من تشكيلة المدرب هيكتور كوبر منذ تولي الأخير منصبه في عام 2015.
للمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي:
محمد صلاح: @MoSalah
محمود حسن تريزيجيه: @Trezeguet
عصام الحضري: @ElHadary
شيكابالا: @Shikabala
الاتحاد المصري لكرة القدم:
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:
الأغنية غير الرسمية لكأس العالم: