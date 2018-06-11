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رياضة

دليلك الكامل لتشجيع مصر في كأس العالم روسيا 2018

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دليلك الكامل لتشجيع مصر في كأس العالم روسيا 2018

دليلك الكامل لتشجيع مصر في كأس العالم روسيا 2018
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Twitter/Pharaohs
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لا منتخب يمثل بلدك في بطولة كأس العالم في هذه الدورة؟ أو تريد تشجيع منتخب آخر إلى جانب منتخب بلادك؟

نقدم لك هنا دليلاً كاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن المنتخب المصري

حقائق:

الاسم: المنتخب الوطني المصري

اللقب: الفراعنة

الشعار: كرة تشع بألوان العلم المصري

لقب المشجعين: لا يوجد

المدرب: هيكتور كوبر (الأرجنتين)

المقر خلال البطولة: غروزني، الشيشان، جنوب روسيا

الهتاف: مصر ( أربع دقات بالطبول)، مصر

الهتافات أثناء المباراة:

غول: هدف

أوف سايد: تسلل

غايم: مباراة

فاول: فاول

فري كيك: فاول

مشجع تحت الأضواء:

محمد بن نوفل، 24 عاماً، يقود دراجة هوائية من القاهرة إلى موسكو ليلتحق بمشجعي فريقه الوطني

أفضل اللحظات في كأس العالم:

عندما سجل لاعب الوسط مجدي عبد الغني ضربة جزاء في منتصف الشوط الثاني لتتعادل مصر مع هولندا في المباراة الافتتاحية لبطولة إيطاليا 1990.

أبرز الأسماء:

محمد صلاح: مهاجم ليفربول الذي حصل على الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفاز بثلاث بطولات مختلفة من مسابقات العام في انجلترا وقاد مصر بمفرده إلى أول بطولة لكأس العالم منذ 28 عاما بتسجيله خمسة أهداف في التصفيات المؤهلة الست الأخيرة.

REUTERS/Francois Lenoir

محمود حسن تريزيجيه: الجناح الذي يلعب لفريق قاسم باشا التركي سجل 19 هدفاً لناديه هذا الموسم. جزء لا يتجزأ من تشكيلة المدرب هيكتور كوبر منذ تولي الأخير منصبه في عام 2015.

Twitter/trezeguet

للمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي:

محمد صلاح: @MoSalah

محمود حسن تريزيجيه: @Trezeguet

عصام الحضري: @ElHadary

شيكابالا: @Shikabala

الاتحاد المصري لكرة القدم:

@EFA

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:

@AbouRidaHany

الأغنية غير الرسمية لكأس العالم: