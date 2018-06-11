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دليلك لتشجيع السعودية في كأس العالم روسيا 2018
دليلك لتشجيع السعودية في كأس العالم روسيا 2018
نقدم لك هنا دليلاً كاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن المنتخب السعودي
حقائق:
الاسم : المنتخب الوطني السعودي
اللقب: الأخضر
الشعار: الصقر العربي
لقب المشجعين: لا يوجد
المدرب: خوان أنطونيو بيتزي (إسبانيا/ الأرجنتين)
المقر خلال البطولة: سان بطرسبرغ
الأغنية: آه يا سعودي
الهتافات أثناء المباراة:
غول : هدف
أوف سايد: تسلل
غايم : مباراة
فاول: فاول
فري كيك: فاول
أفضل اللحظات في كأس العالم:
المهاجم سعيد العويران يراوغ أربعة لاعبين بلجيكيين لمسافة 60 متراً في الملعب قبل أن يسجل هدف الفوز أمام بلجيكا ليقود المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة الأمريكي في العام 1994
أسوأ اللحظات في كأس العالم:
خسر 0-8 أمام ألمانيا في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
أبرز الأسماء:
تيسير الجاسم: في غياب صانع الألعاب المؤثر نواف العابد، سيكون الجاسم من فريق الأهلي القوة المحركة في المنتخب.
فهد المولد: سجل جناح الاتحاد هدف التأهل السعودية في المباراة التي فازت فيها على نظيرها القاري اليابان 1-0.
محمد السهلاوي: المهاجم ويلعب لنادي النصر.
على وسائل التواصل الاجتماعي:
اتحاد الكرة السعودي
المنتخب السعودي
وزير الرياضة السعودي، تركي آل الشيخ
اللاعبين:
فهد المولد: @foodii8
أسامة هوساوي: @osamahawsawi3
نواف العابد: @NWWAF_ALABD
ياسر الشهراني: @iyasser12
معتز هوساوي: @motaz_hawsawi.25
عمر هوساوي: @omar.4h
محمد كنو: @MohammedKanno
سالم الدوسري: @29salem
معلومة صادمة:
ترك بيرت فان مارفيك، الهولندي الذي قاد المملكة العربية السعودية خلال المباريات التأهيلية، الفريق مباشرة بعد أن لم يتمكن من الاتفاق على شروط عقد جديد مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم ، الذين يريدون منه الانتقال إلى السعودية بدلاً من السفر إليها فقط أثناء المبارايات ومعسكرات التدريب.